У Ватикані відбулася церемонія інтронізації Льва XIV

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У неділю, 18 травня, у Ватикані пройшла церемонія інтронізації Папи Римського Льва XIV. Він офіційно зійшов на Святий престол.

Про це повідомляють Reuters і NBC News.

Понтифік вперше проїхався площею Святого Петра в папамобілі — спеціально обладнаній автівці, яку папи використовують для появи на публіці. У цей момент багатотисячний натовп прихильників, а також десятки світових лідерів, вітали його як нового лідера католиків. Відкритий папамобіль супроводжували охоронці, коли Лев XIV рухався площею й далі довгим бульваром до річки Тибр.

Люди заполонили не лише площу Святого Петра, а й прилеглі вулиці Риму, повідомляє Reuters. Вони скандували: «Viva il Papa» (Хай живе Папа) та «Papa Leone» — його ім’я італійською. На церемонію приїхав президент України Володимир Зеленський разом з першою леді.

Під час інавгураційної меси кардинал-диякон поклав на плечі Льва XIV паллій з вовни ягнят. Це біла стрічка, що символізує відповідальність папи вести всю Католицьку церкву і піклуватися про неї.

Паллій закріпили трьома шпильками, що нагадують цвяхи, якими розіп’яли Христа. Льву XIV також вручили перстень рибалки — символ папської влади. За традицією його ламають або знищують після смерті понтифіка.

Після церемонії Папа матиме приватну зустріч з Володимиром Зеленським, повідомляє Reuters, посилаючись на пресслужбу Ватикану. Агентство нагадало, що розмова Льва XIV з президентом України була першою бесідою новообраного понтифіка з іноземним лідером.