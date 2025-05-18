Австрія перемогла на «Євробаченні-2025». Україна на 9 місці

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У пісенному конкурсі «Євробачення-2025» перемогла Австрія, яку представляв співак Йоганес Піч, відомий як JJ.

JJ виступав з піснею Wasted Love і отримав сумарно 436 балів від журі та глядачів.

Друге місце посів Ізраїль, його представляла співачка Юваль Рафаель. Вона набрала 357 балів.

Україна, від якої на конкурс поїхав гурт Ziferblat посіла 9 місце з результатом у 218 балів.

Таблиця з підсумками результатів голосування виглядала так: