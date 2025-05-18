Австрія перемогла на «Євробаченні-2025». Україна на 9 місці
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
У пісенному конкурсі «Євробачення-2025» перемогла Австрія, яку представляв співак Йоганес Піч, відомий як JJ.
JJ виступав з піснею Wasted Love і отримав сумарно 436 балів від журі та глядачів.
Друге місце посів Ізраїль, його представляла співачка Юваль Рафаель. Вона набрала 357 балів.
Україна, від якої на конкурс поїхав гурт Ziferblat посіла 9 місце з результатом у 218 балів.
Таблиця з підсумками результатів голосування виглядала так: