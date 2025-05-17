У США померлу вагітну жінку три місяці тримають на апараті життєзабезпечення — все через закон про аборти

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У Джорджії (США) вагітну жінку, у якої констатували смерть мозку, вже три місяці тримають на апаратах життєзабезпечення, щоб дати плоду час розвинутися до можливості народження. Це роблять через строгий закон штату про заборону абортів.

Про це пише Associated Press.

Оскільки до передбачуваної дати пологів залишається ще понад три місяці, цей випадок може стати однією з найдовших вагітностей за таких умов. Сім’я обурена тим, що закон Джорджії, який забороняє аборт після виявлення серцебиття плода, не дозволяє родичам ухвалювати рішення про відключення вагітної жінки від апаратів життєзабезпечення.

Так званий закон про серцебиття Джорджії — один з численних жорстких законів про аборти, ухвалених у консервативних штатах після того, як три роки тому Верховний суд США скасував рішення у справі Ро проти Вейда.

Адріану Сміт, 30-річну медсестру і матір, у лютому визнали мертвою через смерть мозку — тобто юридично мертвою. Її мати Ейпріл Ньюкірк розповіла, що понад три місяці тому її донька скаржилася на сильний головний біль і звернулася до лікарні в Атланті, де їй призначили ліки та відпустили додому. Наступного ранку її хлопець прокинувся від того, що вона задихалася, і викликав «швидку». Лікарі виявили тромби в мозку і незабаром констатували у неї смерть мозку.

Ньюкірк зазначила, що зараз Сміт перебуває на 21-му тижні вагітності. Відключення її від апарату ШВЛ та інших систем життєзабезпечення, ймовірно, призведе до загибелі плоду.