РФ запустила по Україні понад 60 дронів. Як спрацювала ППО

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У ніч проти 17 травня росіяни атакували Україну 62 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Українська ППО збила 36 дронів. Ще 6 ворожих безпілотників-імітаторів не досягли цілей — їх локаційно втратили без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі росіяни запускали повітряні цілі з території тимчасово окупованого Криму та таких російських напрямків, як Курськ, Орел, Шаталово.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Українська ППО збила цілі на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Через атаку постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.