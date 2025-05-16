Бурхливий тиждень привів Україну в ту ж точку, з якої починався. Огляд матеріалів іноземних медіа 16 травня

Новини

«Бабель»

Після того як очна зустріч між українською та російською переговорними групами все ж відбулась, західні медіа починають публікувати оцінки дипломатичних подій у Туреччині. Головний висновок більшості колонок ― зустріч дала мінімальний результат, але Москва зараз може собі це дозволити. Адже все, що відбувалось у Туреччині, робилось загалом для єдиного глядача ― і це стабільно прихильний до Росії Дональд Трамп. Так, CNN пишуть, що нинішня тактика Росії ― імітувати готовність до мирного процесу, щоб занадто не дратувати США та водночас не робити реальних кроків у напрямку миру, оскільки він Кремлю зараз невигідний. Путін досі вважає, що здатен захопити більше української території та, відповідно, домогтись відчутних поступок від Києва. І навіть що Росія зможе витримати суворіші санкції. Однак усе ж воліє надмірно Трампа не нервувати.

Також CNN пишуть, що озвучені наслідки зустрічі ― підготовка обміну полоненими й наступної зустрічі та формулювання своїх вимог для припинення вогню ― насправді не мають значної ваги. Україна та Росія і так регулярно обмінюються полоненими, умови України давно відомі, як і бажання Росії, а ще Україна запропонувала прямі переговори між Зеленським і Путіним ― тож про що ще можна домовитись? Росіяни раніше відкидали всі пропозиції, і немає підстав вважати, що тепер вони погоджуватимуться на щось більше.

Ключова проблема поточної ситуації в тому, ідеться в матеріалі CNN, що Трамп зараз має всі підстави запровадити жорсткі санкції проти росіян. Москва фактично зірвала переговори на високому рівні, знехтувала зусиллями європейських й американських політиків. Однак хронічна мʼякотілість теперішнього американського президента щодо Росії залишає мало причин сподіватись на його різкі кроки.

Колумніст Bloomberg Макс Гастінгс налаштований ще песимістичніше ― теж через те, що Трамп не зважується чи просто не хоче піддавати Росію новим санкціям. Ба більше, він звів причину фіаско переговорів ледь не на жарт, пояснивши, що «без Трампа Путіну там нема з ким говорити». Проблема в тому, що через свою «шалену зарозумілість американський президент, зустрівшись із Путіним особисто, може легко погодитись на будь-що, здати будь-які принципи, просто щоб заявити, що він досяг угоди». Наслідки цього можуть бути плачевними як для України, так і для Європи. Автор цитує ексміністра зовнішніх справ України Дмитра Кулебу, який колись сказав, що США хочуть, аби Україна перемогла, але не хочуть, щоб Росія програла. І тепер велике питання, чи взагалі Штати бажають перемоги України.

Це лише частина огляду. Продовження доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.