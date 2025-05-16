Американського співака Кріса Брауна взяли під варту через бійку в клубі Лондону

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Американського співака Кріса Брауна взяли під варту за звинуваченням у побитті чоловіка в нічному клубі в Лондоні у 2023 році.

Про це пише Reuters.

Брауна звинувачують в інциденті, що стався 19 лютого 2023 року. За версією слідства, співак напав на музичного продюсера з пляшкою у клубі Tape в центрі Лондону.

36-річного співака заарештували в готелі в Манчестері, на півночі Англії, після чого він постав перед Манчестерським магістратським судом. Прокурорка Ганна Ніколлс заявила, що Браун вчинив «непровокований напад з використанням зброї в переповненому нічному клубі».

Зірка R&B, відомий за хітами “Loyal”, “Run It” та “Under the Influence”, мав розпочати світовий тур вже наступного місяця, зокрема з виступами в Манчестері. Тур під назвою Breezy Bowl XX мав стартувати 8 червня в Нідерландах.

Суддя Джоан Гьорст ухвалила залишити Брауна під вартою до наступного засідання, яке відбудеться 13 червня в Коронному суді Саутварка в Лондоні.