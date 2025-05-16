У США розмірковують над реаліті-шоу, де іммігранти будуть змагатися за громадянство

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U.S. Immigration and Customs Enforcement

Міністерство внутрішньої безпеки США розглядає можливість участі в телевізійному шоу, де іммігранти змагатимуться за потенційне громадянство США.

Про це пише The Wall Street Journal.

Речниця міністерства Тріша Маклафлін повідомила, що вона спілкувалася з продюсером, який запропонував це реаліті-шоу, і наразі триває розгляд ідеї. За її словами, пропозиція зараз «на самому початку процесу перевірки».

Ідею змагання за громадянство запропонував Роб Ворсофф — продюсер і сценарист, серед проєктів якого, зокрема, реаліті-шоу «Качина династія». Ворсофф, який сам емігрував з Канади, розповів The Wall Street Journal, що шоу «має бути натхненним і ознаменуванням того, що означає бути громадянином США».

«Це не “Голодні ігри” для іммігрантів», — наголосив Ворсофф. За його пропозицією, іммігранти, які вже перебувають у системі, змагатимуться в різних конкурсах, зокрема, з історії та науки США. Ворсофф наголосив, що тих, хто програє, не депортуватимуть.

«Це не означає, що програв — і тебе вивозять з країни на човні», — пояснив він.

Маклафлін зазначила, що міністерство щороку отримує сотні пропозицій щодо потенційних телевізійних шоу. Участь правоохоронних органів у телевізійних проєктах — не рідкість. Наприклад, Міністерство внутрішньої безпеки роками співпрацювало з продюсерами шоу «Спіймати контрабандиста» на каналі National Geographic, що належить Disney.