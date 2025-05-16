В Україну повернули тіла понад 900 полеглих військових
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
В Україну повернули тіла 909 полеглих військовослужбовців.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед повернених оборонці з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямків та моргів на території РФ.
Полеглих оборонців вдалося повернути завдяки співпраці Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектора безпеки та оборони України.
У штабі подякували військовим ЗСУ, які перевезли полеглих захисників до спецустанов, організували передачу загиблих правоохоронцям і судмедекспертам. Слідчі встановлюватимуть особи загиблих.
- Україна востаннє оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.