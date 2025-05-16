За ніч ППО збила 73 російських дрони. Які наслідки атаки

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У ніч на 16 травня українська ППО збила 73 російських безпілотники. Ще 36 дронів-імітаторів були локаційно втрачені та не досягли своїх цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Усього російські війська атакували Україну ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Через обстріл постраждали Одещина — там постраждали три людини, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.