За ніч ППО збила 73 російських дрони. Які наслідки атаки
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У ніч на 16 травня українська ППО збила 73 російських безпілотники. Ще 36 дронів-імітаторів були локаційно втрачені та не досягли своїх цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Усього російські війська атакували Україну ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Через обстріл постраждали Одещина — там постраждали три людини, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.