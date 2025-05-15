У Києві жінка пошкодила меморіал на Алеї Героїв. Столична влада готує відповідь

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У Києві затримали 33-річну киянку — вона розкидала квіти та пошкодила фото загиблих військових на Алеї Героїв.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За даними поліції, повз жінку проходили інші громадяни, які спробували їй завадити, але не змогли. Жінку затримали правоохоронці, проте вона не змогла пояснити мотив свого вчинку.

Жінку доставили до відділення поліції. Нині правоохоронці вирішують, як кваліфікувати її вчинок.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у відповідь на цю ситуацію заявив, що готує розпорядження про посилення охорони в районі меморіалу. У визначених локаціях на Майдані Незалежності хочуть заборонити розважальні та масові заходи, окрім вшанування памʼяті.

Також заборонити видавати нові та переглянути вже наявні дозволи на комерційну діяльність на локаціях Майдану — йдеться про аніматорів, продавців кульок і фоторамок тощо.