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Рада обмежила пенсії засудженим за держзраду і колабораціонізм

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт № 10355, який обмежує пенсію засудженим за злочини проти національної безпеки.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосували 244 народних депутати.

Законопроєкт стосується засуджених до обмеження або позбавлення волі за:

Пропонується, щоб таким людям на час відбування покарання виплата пенсії здійснювалась в обмеженому розмірі — не більше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (зараз це 2 361 грн).

Закон ще має підписати президент. Він набере чинності через три місяці після опублікування.