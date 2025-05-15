Рада обмежила пенсії засудженим за держзраду і колабораціонізм

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Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт № 10355, який обмежує пенсію засудженим за злочини проти національної безпеки.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосували 244 народних депутати.

Законопроєкт стосується засуджених до обмеження або позбавлення волі за:

злочини проти основ національної безпеки (ст. 109, 110, 110², 111, частини 3-8 статті 111¹, 111², 113, 114, 114¹ Кримінального кодексу) — повалення влади, сепаратизм, його фінансування, державна зрада, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, замах на державних діячів, диверсія, шпигунство, перешкоджання ЗСУ;

злочини проти громадської безпеки (ст. 258, 258², 258³, 258⁵, 260 Кримінального кодексу) — це тероризм (зокрема, заклики до нього чи фінансування), створення терористичної організації, створення незаконних воєнізованих формувань;

злочини проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку (ст. 437, 438, 441, 442, 442¹, 447 Кримінального кодексу) — це агресивна війна, воєнні злочини, екоцид, геноцид, злочини проти людяності, найманство.

Пропонується, щоб таким людям на час відбування покарання виплата пенсії здійснювалась в обмеженому розмірі — не більше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (зараз це 2 361 грн).

Закон ще має підписати президент. Він набере чинності через три місяці після опублікування.