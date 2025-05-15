Копія документа Magna Carta, що зберігалася в Гарварді, виявилася оригіналом. Це прототип сучасної конституції

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Британські дослідники з’ясували, що так звана копія Великої хартії вольностей, або Magna Carta, яку зберігають у Гарвардській школі права, насправді є надзвичайно рідкісним оригіналом документа 1300 року.

Про це розповіли на сайті Університету Східної Англії (UEA).

Відкриття зробили провідні експерти з Великої хартії з Королівського коледжу Лондону та UEA. Це означає, що документ, який Гарвард придбав у 1940-х роках, — один з лише сімох, що видав король Едвард I у 1300 році й які дійшли до нашого часу.

Lorin Granger / Harvard Law School

Magna Carta вважають надважливим етапом розвитку прав людини у боротьбі проти тиранічного правління. Вона стала основою для конституцій у багатьох країнах світу. Ідеї артефакту вплинули на заснування Сполучених Штатів — від Декларації незалежності до створення Конституції США та ухвалення Білля про права.

Бібліотека Гарвардської школи права придбала документ під назвою «HLS MS 172» у 1946 році за $27,50. В аукціонному каталозі рукопис описували як «копію… створену 1327 року… дещо потерту й із плямами від вологи». За місяць до того лондонські книготорговці Sweet & Maxwell купили його на Sothebyʼ s у героя війни Королівських військово-повітряних сил Великої Британії всього за £42.

«Це фантастичне відкриття. Гарвардська Велика хартія заслуговує на визнання не як якась копія, потьмяніла і зіпсована, а як оригінал одного з найважливіших документів у світовій історії конституціоналізму — наріжного каменю свобод минулого, сучасного й майбутнього», — каже медієвіст із Королівського коледжу Лондона, професор Девід Карпентер.

Карпентер і професор середньовічної історії в Університеті Східної Англії Ніколас Вінсент визначали автентичність HLS MS 172. Вони зазначили, що її розміри — 489 мм на 473 мм — відповідають шістьом іншим відомим оригіналам, як і почерк, з великою літерою «E» у слові Edwardus та витягнутими літерами в першому рядку.

Lorin Granger / Harvard Law School

Використовуючи зображення, отримані бібліотекарями Гарвардської школи права за допомогою ультрафіолетового світла та спектральної зйомки, Карпентер і Вінсент з’ясували, що текст точно збігається з іншими оригіналами.

Дослідники припускають, що документ міг бути зниклою Великою хартією, яка колись була видана для парламентського боро Апплбі в графстві Вестморленд, Англія. Вдалося зʼясувати, що рукопис виставив на аукціон у 1945 році льотчик-ас Першої світової війни Форстер «Семмі» Мейнард. Він успадкував архіви Томаса і Джона Кларксона — видатних борців проти работоргівлі з 1780-х років.