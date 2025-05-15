На війні загинув український телеведучий Максим Неліпа

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Максим Нелипа (Макс Неліпа) / Facebook

Український актор, телеведучий і військовий Максим Неліпа загинув 12 травня під час виконання бойового завдання.

Про це повідомила його дружина Тамара у закритому профілі фейсбуку, її публікацію поширив український актор Дмитро Оскін.

Наразі дружину не інформували про детальні обставини загибелі, триває слідство.

Максим Нелипа (Макс Неліпа) / Facebook

Максим Неліпа — був шоуменом і ведучим проєктів на українському телебаченні: «Програй мільйон» (канал ICTV) з 2004 до 2006 року, квартирна лотерея «Хто там?» (телеканали УТ-1 та «1+1») з 2007 до 2009 року, проєкт «Народна зірка» (телеканал «Україна») з 2010 до 2011 року. Також він брав участь у «Танцях з зірками», «Дизель Шоу».

До війська приєднався у березні 2022 року — одразу після початку повномасштабної російсько-української війни.