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«Шахтар» став володарем Кубка України з футболу. У фіналі команда обіграла «Динамо» в серії пенальті.

Про це повідомив футбольний клуб «Шахтар».

Основний час команди завершили за рівного рахунку (1:1) та перевели гру в овертайм. Однак в екстратаймах команди не визначили сильнішого — переможця визначили в серії пенальті.

Першої помилки міг припуститися «Шахтар», зазначає «Суспільне Спорт». Руслан Нещерет потягнув удар Еліаса, але вийшов з лінії воріт до удару, внаслідок чого Кауан перебивав одинадцятиметровий — цього разу вдало. Натомість помилки припустився динамівець Олександр Караваєв під час шостого удару.

Це вже 15-та перемога «Шахтаря» в Кубку України. Загалом для «Шахтаря» цей фінал Кубка України став 21-м в історії клубу. І тепер «гірники» випередили «Динамо» за кількістю внутрішніх трофеїв в Україні — 39.

Таким чином «Шахтар» гарантував собі участь у кваліфікації Ліги Європи — незалежно від того, на якому місці фінішує за підсумком Чемпіонату України.