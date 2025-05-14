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Коллін Гувер і «Переслідування Аделіни». Що найчастіше купували 18-річні за програмою «єКнига»

Автор:
Ольга Березюк
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Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

За І квартал 2025 року в межах програми «єКнига» 18-річні українці витратили на книги майже 68 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Український інститут книги.

Гендерно отримувачі розділилися так: 64,52% — жінки, 34,48% — чоловіки. Станом на 1 травня 2025 року 23 мільйони гривень лишаються на рахунках отримувачів невитраченими.

Учасники програми «єКнига» надають перевагу онлайн-книгарням на противагу стаціонарним крамницям: 66,58% проти 33,42% відповідно.

Окрім цього, загальна кількість придбаних книг становить 214 978 штук, серед яких 3 135 — електронні.

Найпопулярніші книгарні в межах програми:

Найпопулярніші видавництва:

У переліку найпопулярніших книжок домінують зарубіжні автори (88%), з них переважає романтична та young adult література. Серед українських авторів трапляються автори бестселерів — Володимир Станчишин, Ілларіон Павлюк, Андрій Семʼянків. Спостерігається високий інтерес до книг з психології, зокрема таких, що порушують теми ментального здоровʼя. Підвищений попит на серії книг: багато бестселерів є частинами циклів.

Перша десятка найпопулярніших книг виглядає наступним чином:

За посиланням — повний перелік найпопулярніших книг.

Програма «єКнига»

«єКнига» — програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть із настанням повноліття протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок.

Сума цієї допомоги – 908,4 гривні. Податися на програму можна від дня, коли людині виповнилося 18 і аж до дня, коли виповниться 19 років, а кошти можна використати протягом трьох місяців виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях і видавництвах, які беруть участь у програмі.