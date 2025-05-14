Коллін Гувер і «Переслідування Аделіни». Що найчастіше купували 18-річні за програмою «єКнига»

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За І квартал 2025 року в межах програми «єКнига» 18-річні українці витратили на книги майже 68 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Український інститут книги.

Гендерно отримувачі розділилися так: 64,52% — жінки, 34,48% — чоловіки. Станом на 1 травня 2025 року 23 мільйони гривень лишаються на рахунках отримувачів невитраченими.

Учасники програми «єКнига» надають перевагу онлайн-книгарням на противагу стаціонарним крамницям: 66,58% проти 33,42% відповідно.

Окрім цього, загальна кількість придбаних книг становить 214 978 штук, серед яких 3 135 — електронні.

Найпопулярніші книгарні в межах програми:

«Якабу» (28,30%);

«Книгарня Є» (25,41%);

«Клуб сімейного дозвілля» (24,06%);

«Рідіт» (5,90%);

«Книголенд» (4,02%).

Найпопулярніші видавництва:

КСД (20,86% / 44 854);

Vivat (14,36% / 30 876);

BookChef (13,10% / 28 171);

«Ранок» (5,88% / 12 650);

ВСЛ (3,71% / 7 982).

У переліку найпопулярніших книжок домінують зарубіжні автори (88%), з них переважає романтична та young adult література. Серед українських авторів трапляються автори бестселерів — Володимир Станчишин, Ілларіон Павлюк, Андрій Семʼянків. Спостерігається високий інтерес до книг з психології, зокрема таких, що порушують теми ментального здоровʼя. Підвищений попит на серії книг: багато бестселерів є частинами циклів.

Перша десятка найпопулярніших книг виглядає наступним чином:

«Покинь, якщо кохаєш», Коллін Гувер;

«Гра в кота і мишу. Книга 1: Переслідування Аделіни», Х. Д. Карлтон;

«Сім чоловіків Евелін Гʼюґо», Тейлор Дженкінс Рід;

«Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення», Бріанна Вест;

«Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш», Джим Ловлесс;

«Гра в кота і мишу. Книга 2: Полювання на Аделіну», Х. Д. Карлтон;

«Панк 57», Пенелопа Дуглас;

«Залишся, якщо кохаєш», Коллін Гувер;

«Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією», Володимир Станчишин;

«Якби він був зі мною», Лора Новлін.

За посиланням — повний перелік найпопулярніших книг.

Програма «єКнига»

«єКнига» — програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть із настанням повноліття протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок.

Сума цієї допомоги – 908,4 гривні. Податися на програму можна від дня, коли людині виповнилося 18 і аж до дня, коли виповниться 19 років, а кошти можна використати протягом трьох місяців виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях і видавництвах, які беруть участь у програмі.