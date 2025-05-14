Помер колишній очільник Уругваю Хосе Мухіка — «найбідніший президент у світі»

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Колишній президент Уругваю Хосе Мухіка, який обіймав цю посаду у 2010—2015 роках, помер 13 травня у віці 89 років.

Про це повідомив чинний президент Уругваю Яманду Орсі.

«Президент, активіст, лідер і керівник. Нам вас дуже бракуватиме, дорогий старий. Дякую вам за все, що ви нам дали, і за вашу глибоку любов до свого народу», — написав Орсі.

У квітні 2024 року стало відомо, що Хосе Мухіці діагностували рак стравоходу. Через променеву терапію в політика розвинулася «хвороба нирок», а онкохвороба пізніше поширилася й на печінку.

«Життя — це прекрасна пригода і диво, — сказав він. — Ми занадто зосереджені на багатстві, а не на щасті. Ми зосереджені лише на тому, щоб щось робити, і перш ніж ви це усвідомлюєте — життя проходить повз вас».

Хосе Мухіка.

У юності Хосе «Пепе» Мухіка був учасником ліворадикального партизанського руху «Тупамарос», натхненного ідеями Кубинської революції. Тоді Мухіку заарештували, він майже 15 років провів у вʼязниці. Він отримав численні вогнепальні поранення та брав участь у масовій втечі з вʼязниці. І, як зазначає The Guardian, усе життя він жив «шляхом відваги».

Разом з кількома іншими активістами «Тупамарос» він заснував партію Рух народної участі (MPP), у складі якої виграв кілька виборів до законодавчих органів. У 2009 році Мухіка висунув свою кандидатуру на пост президента країни і переміг у другому турі.

Хосе Мухіка.

На посаді президента Мухіка відмовився від належного йому за статусом державного палацу і кортежу. Він жив у невеликому фермерському будинку неподалік від Монтевідео та їздив на старому Volkswagen Beetle. В інтервʼю The Guardian він, утім, говорив, що не вважає себе «найбіднішим президентом», як його охрестили за скромний спосіб життя багато медіа:

«Я не найбідніший президент. Найбідніший — це той, кому потрібно багато для життя».

Будучи президентом, Мухіка легалізував одностатеві шлюби, канабіс і ухвалив перший в регіоні закон про право на аборт. Він перетворив Уругвай на лідера в галузі альтернативної енергетики.

Мухіка не мав дітей. У нього залишилася дружина — Люсія Тополанськи, теж колишня учасниця бійчиня.