Вночі росіяни атакували Україну ракетою і 145 дронами. Скільки збила ППО

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У ніч проти 14 травня окупанти атакували балістичною ракетою «Іскандер-М»/KN-23 із Криму, а також 145 ударними дронами типу Shahed і БпЛА-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 09:00 підтвердили збиття 80 ударних безпілотників типу Shahed і дронів інших типів на сході, півночі, заході та в центрі країни.

Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені без негативних наслідків. Через ворожу атаку постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.