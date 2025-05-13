На червоній доріжці Каннського кінофестивалю заборонили відверті сукні

Новини

Правила дрес-коду для червоної доріжки Каннського кінофестивалю змінилися. Тепер там заборонені «оголені сукні», а також вбрання з обʼємними елементами чи надто довгим шлейфом.

Про це повідомили організатори Каннського кінофестивалю.

За оновленими правилами, на червоній доріжці з міркувань пристойності заборонили «оголене» вбрання. Оголюватися не можна ані на червоній доріжці, ані в будь-якій іншій зоні фестивалю.

Правили змінили після минулорічного кінофестивалю. Тоді модель Белла Хадід зʼявилася в пісочній сукні Saint Laurent із прозорим топом.

Белла Хадід на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у 2024 році. Getty Images

З формулювань дрес-коду незрозуміло, чи стосується нова політика лише буквального оголення, чи одягу, що відкриває інтимні частини тіла.

Getty Images

Getty Images

Під заборону потрапили також обʼємні сукні з довгими шлейфами: вони, на думку організаторів, заважають вільному пересуванню гостей і ускладнюють розміщення в залі.

На гала-покази рекомендують приходити в довгій сукні, смокінгу або коктейльній сукні, наприклад, маленькій чорній. Взуття має бути елегантним — з підборами або без, але не спортивним. Якщо ж учасники кінофестивалю порушили дрес-код, їх не допустять до участі в заході.

На пресконференції журі Каннського кінофестивалю Геллі Беррі розповіла, що їй довелося в останню хвилину змінити свій стиль через нові правила заходу. Її сукня мала надто довгий шлейф, тож наряд довелося повністю змінити.

Уже 13 травня відкривається 78-й Каннський кінофестиваль. На його початку покажуть фільми «Зеленський», «Наша війна» і «2 000 метрів до Андріївки». На церемонії відкриття Каннського кінофестивалю американський актор і режисер Роберт де Ніро отримає «Золоту пальмову гілку» за життєві досягнення.

Цьогоріч кінофестиваль у Каннах триватиме до 24 квітня.