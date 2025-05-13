У столиці Лівії спалахнули збройні сутички — повідомляли про вбивство лідера одного з угруповань

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Ввечері 12 травня у столиці Лівії Триполі почалися бої. У декількох районах міста лунала стрілянина після повідомлень про вбивство лідера одного зі збройних угруповань.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише медіа, загинув Абдельгані Кіклі, відомий як Ганіва, командувач Support Force Apparatus (SSA). Це потужне збройне формування столиці, що базується в густонаселеному районі Абу-Салім.

SSA підпорядковується Президентській раді, яка прийшла до влади у 2021 році разом з Урядом національної єдності (GNU) Абдельхаміда Дбейби в межах процесу, підтриманого ООН. Міністерство внутрішніх справ закликає громадян залишатися вдома з міркувань безпеки.

Вранці 13 травня медіаплатформа GNU сповістила, що Міноборони країни повністю взяло під контроль Абу-Салім. Місцеві жителі розповіли, що чули інтенсивну стрілянину та бачили червоні вогні в небі — не лише в Абу-Салімі, а й у районі Салах-ед-Дін.

Керівництво Університету Триполі тимчасово призупинило навчання, іспити та адміністративну роботу всіх факультетів, підрозділів і відділень. Місія ООН у Лівії закликала всі сторони конфлікту негайно припинити бойові дії та «відновити спокій».

«Атаки на цивільних осіб і об’єкти цивільної інфраструктури можуть становити воєнні злочини», — нагадали представники місії.

У столиці та на північному заході країни, де розташований міжнародно визнаний GNU і більшість державних інституцій, діють збройні формування. Вони конкурують і змагаються за контроль над значними економічними ресурсами Лівії. Через це час від часу між ними спалахують сутички.