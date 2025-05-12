Росія запустила по Україні понад 100 дронів за ніч. Результати роботи ППО

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Пресслужба Національної гвардії

У ніч на 12 травня Сили ППО знищили в небі над Україною 55 ударних дронів типу Shahed. Ще 30 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила по Україні 108 БпЛА — ударних та імітаторів — з напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вони працювали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Через атаку постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.