Премʼєр Польщі звинувачує спецслужби Росії у підпалі ТЦ у Варшаві

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Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск поклав відповідальність за підпал торгового центру Marywilska у Варшаві на російські спецслужби. Пожежа сталася 12 травня 2024 року.

«Тепер ми точно знаємо, що велику пожежу в торговому центрі Marywilska у Варшаві спричинив підпал, замовлений російськими спецслужбами. Декого з виконавців уже затримали, усіх інших ідентифікували і розшукують. Ми дістанемо вас усіх!» — написав він у соцмережі X.

Будівля торгового центру на вулиці Маривільська, 44 у Варшаві загорілася 12 травня 2024 травня, через що постраждали близько двох тисяч продавців і їхніх працівників. Після огляду місця події зал, який вигорів, вирішили знести.

pap.pl

У спільній заяві міністр юстиції, генеральний прокурор Адам Боднар та міністр внутрішніх справ та адміністрації, координатор спеціальних служб Томаш Семоняк написали, що інтенсивне розслідування тривало рік. Польські служби працювали також з литовськими, де «деякі з винних також вели диверсійну діяльність».

Міністри стверджують, що в них є детальна інформація про замовлення підпалу, його хід і спосіб документування виконавцями, дії яких координувала людина, що перебуває у Росії.