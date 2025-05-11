Росія запустила по Україні 108 дронів. Скільки збила ППО
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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У ніч проти 11 травня росіяни атакували Україну 108 дронами типу Shahed і БпЛА-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, з Приморська на окупованій території Запорізької області та Гвардійського у Криму.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 09:30 підтвердили збиття 60 цілей на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
Ще 41 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. Через атаку Росії постраждала Сумщина.