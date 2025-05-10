Україна висловила демарш країнам, чиї лідери відвідали парад у Москві

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Міністерство закордонних справ України 9 травня запросило низку керівників дипломатичних місій держав, чиї лідери поїхали на військовий парад у Москві. Дипломатам висловили демарш.

Київ розцінює цей крок як недружній на тлі триваючої російської агресії.

«В умовах російської агресії, масових вбивств українців, ударів проти цивільної інфраструктури, воєнних злочинів та злочинів проти людяності Україна розцінює присутність на параді держави-агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок», — наголосив перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця.

У МЗС також наголосили, що Росія намагається монополізувати історичну памʼять про перемогу у Другій світовій війні. Так РФ привласнює досягнення, які спільно здобули народи антигітлерівської коаліції, зокрема українці.

Кислиця нагадав, що попри численні міжнародні ініціативи щодо припинення вогню Росія відмовляється підтримати мир. Зокрема, вона досі не прийняла пропозицію США про повне і безумовне припинення вогню терміном на 30 днів, яку Україна підтримала ще 11 березня.

Він наголошує, що Росія не дотримується навіть проголошеного нею самою «парадного» припинення вогню, продовжуючи щоденні атаки українських позицій уздовж усієї лінії фронту.