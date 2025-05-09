Росія «демонструвала впевненість» на своєму параді. Огляд матеріалів іноземних медіа 9 травня

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«Бабель»

Під час відзначення 80-ї річниці «перемоги над нацизмом» Путіну вдалося продемонструвати, що Захід не зміг досягти роками бажаної цілі ― ізолювати його, пише The Washington Post. Цьогоріч і парад на Червоній площі був масштабніший, ніж у попередні роки, і кількість лідерів іноземних держав була помітно більшою. Також красномовним жестом був приїзд на парад китайського лідера Сі Цзінпіна й те, що він зайняв місце поруч із російським диктатором. Державна російська пропаганда в ці дні намагалась переконати: Путін залишається одним із лідерів світу, він поступово досягає в Україні бажаного, тоді як багаторічний альянс США та Європи розсипається. Інша справа, що значною мірою це бажане видається за дійсне, пише видання, звертаючи увагу на круглу дату й символічність свята ― однак щонайменше для внутрішнього споживача ця пропаганда спрацьовує.

Путін зробив сенсом свого режиму конфронтацію із Заходом ― і парад був інструментом демонстрації цього, пише медіа з посиланням на російських експертів із Центру Карнегі за міжнародний мир. Додатково і його, і теперішні російські еліти надихає поведінка Дональда Трампа. За сто днів правління американський президент зміг розхитати єдність Заходу настільки, що світ усе більше набуває ознак багатополюсності. І Путін прагне показати, що Москва є одним із цих полюсів впливу.

Водночас, на тлі цього традиційного гучного свята, у країні, на яку Путін напав, відбулась уже зовсім не церемоніальна подія ― заснування міжнародного трибуналу, який має судити його злочини. Україна добивалася створення цього трибуналу від самого початку повномасштабного вторгнення росіян ― і ця подія у Львові може мати відчутно більш далекосяжні наслідки, ніж парад на Червоній площі, пише медіа.

Також вартий уваги великий профайл Путіна від Al Jazeera з головним посилом: що російському диктатору робити після 25 років при владі? Reuters також розповідає про військовий парад у Москві з акцентом на те, що Сі Цзіньпін цього разу відкрито показав, на чиєму він боці. І The Wall Street Journal розповідають про поховальний бізнес у сучасній Україні, особливо на прифронтових територіях ― і про корупцію в ньому.