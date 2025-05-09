Лідери Франції і Польщі розкритикували європейських посадовців, які прилетіли на парад у Москву

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Президент Франції Емманюель Макрон і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикували світових лідерів та інших посадовців за участь у параді до Дня перемоги в Москві. Серед них були і європейці — премʼєр Словаччини Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич.

Про це передає Politico.

Дональд Туск вважає присутність лідерів і їхні оплески Путіну після його промови, зокрема про «очищення України від нацистів», ганьбою. За його словами, ті, хто 9 травня був у Москві, «відмовляються бачити правду». Туск нагадав, що там вітали російських військових, які потім підуть «бомбити міста, школи та лікарні» в Україні.

Емманюель Макрон наголосив, що такий вияв підтримки Росії суперечить сучасним західним цінностям. Водночас він відкинув спроби протиставити Москву і Брюссель як дві сили, що нібито змагаються за гегемонію в Європі.

«Багато хто порівнює Москву і Брюссель — я чув таке… Але Москва — це столиця, яка була нав’язана, тоді як Брюссель — це столиця, яку було вільно обрано через наші договори», — зазначив Макрон.

Натомість кілька європейських міністрів і високопосадовців, зокрема верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепхуль і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 9 травня відвідали Україну, щоб вшанувати пам’ять жертв російської агресії.

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо вже зреагував на критику його візиту до Росії з боку Каї Каллас. За його словами, він туди поїхав, щоб «віддати шану понад 60 тисячам червоноармійців, які загинули, визволяючи Словаччину». І він не розуміє, який «стосунок мають ці сміливі люди до нинішньої міжнародної ситуації».