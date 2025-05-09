Мексика подає до суду на Google — усе через перейменування Мексиканської затоки для користувачів зі США

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Мексика подала до суду на корпорацію Google за те, що та змінила назву Мексиканської затоки на Американську затоку для користувачів Google Maps у Сполучених Штатах.

Про це повідомила президент Мексики Клаудія Шейнбаум, передає The Guardian.

Перед цим оголошенням республіканці в Палаті представників США схвалили законопроєкт про кодифікацію політики адміністрації президента Дональда Трампа стосовно перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку. Усі демократи виступили проти, а всі республіканці, крім представника від штату Небраска Дона Бейкона, — за.

Законопроєкт передбачає, що зміна назви стає офіційною для федеральних агентств. Однак документ можуть не схвалити в Сенаті.

Ще в лютому 2025 року Клаудія Шейнбаум попереджала Google, що її країна розглядає можливість судового позову, якщо компанія не скасує свого рішення. Уряд Мексики наголошує, що виконавчий указ Трампа стосується лише тієї частини континентального шельфу, що належить США.

«Уряд США називає Американською затокою лише частину континентального шельфу США, а не всю затоку, оскільки він не мав би повноважень давати назву всій затоці», — заявляла Шейнбаум.

Також вона пропонувала назвати Сполучені Штати América Mexicana, тобто Мексиканська Америка, як це було на мапах 1848 року.