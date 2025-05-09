Шпигунство на користь Угорщини. Двох підозрюваних відправили під арешт (оновлено)

Новини

«Суспільне»

Шевченківський суд Києва відправив під арешт двох підозрюваних у шпигунстві на користь Угорщини.

Про це повідомляє «Суспільне».

Одного з підозрюваних відправили під варту на 60 діб починаючи з 8 травня.

«Суспільне»

Пізніше запобіжний захід обрали й другій підозрюваній — колишній військовослужбовиці Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році.

Що передувало

СБУ 9 травня повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. Правоохоронці затримали двох агентів з цієї мережі — це колишній військовий і колишня службовиця Сил оборони України.

За даними слідства, цей осередок збирав інформацію про оборону Закарпаття, шукав слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджував настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові.