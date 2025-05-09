У Хмельницькому затримали проректора військової академії — змушував підлеглих будувати собі дім

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У Хмельницькому правоохоронці затримали проректора військового вишу. Його підозрюють в тому, що він примушував підлеглих зводити приватний будинок на власній земельній ділянці.

Про це пишуть місцева прокуратура і Державне бюро розслідувань.

Імені підозрюваного не називають, але hromadske з посиланням на джерела пише, що йдеться про Петра Ткачука — заступника ректора з матеріального забезпечення Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

За даними слідства, з початку 2024 року посадовець систематично залучав щонайменше п’ятьох підлеглих до будівництва власного будинку на земельній ділянці у Хмельницькому. За це вони отримували грошове забезпечення, виплату якого забезпечував для них підозрюваний. Сума збитків сягнула щонайменше 400 тисяч гривень.

Також перевіряють інформацію щодо можливого використання праці курсантів.

Працівники ДБР 6 травня провели обшуки за місцем проживання підозрюваного і в приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявили велику кількість майна з інвентарними номерами академії — зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету.

Посадовця затримали, йому повідомили про підозру в перевищенні військовим службових повноважень і привласненні військового майна. Статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваного відправили під варту із заставою у 450 тисяч гривень, а також відсторонили від посади.