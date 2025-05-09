Міністри закордонних справ ЄС висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу

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Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Відповідну заяву опублікувало українське МЗС за результатами зустрічі міністрів у Львові, куди приїхали 35 делегацій та представники Ради Європи.

У заяві підписанти привітали завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу.

Міністри підтвердили критичну важливість Спецтрибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за агресію проти України.

«Ми підкреслюємо, що після створення Спеціальний трибунал, відповідно до свого Статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права і прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку», — йдеться в заяві.

Підписанти також закликали інші держави та міжнародні організації приєднатися та сприяти діяльності Спеціального трибуналу.