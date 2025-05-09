Міністри закордонних справ ЄС висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу
- Автор:
- Ольга Березюк
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Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
Відповідну заяву опублікувало українське МЗС за результатами зустрічі міністрів у Львові, куди приїхали 35 делегацій та представники Ради Європи.
У заяві підписанти привітали завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу.
Міністри підтвердили критичну важливість Спецтрибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за агресію проти України.
«Ми підкреслюємо, що після створення Спеціальний трибунал, відповідно до свого Статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права і прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку», — йдеться в заяві.
Підписанти також закликали інші держави та міжнародні організації приєднатися та сприяти діяльності Спеціального трибуналу.
- Україна наполягає на створенні Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи за такими злочинами. Необхідність створити Спецтрибунал для Росії вже підтримали низка європейських і міжнародних інституцій, зокрема Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентські асамблеї НАТО та ОБСЄ, а також окремі країни (наприклад, Франція, Німеччина і Латвія).