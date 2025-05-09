Уперше в історії України СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави

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Уперше в історії України Служба безпеки України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. Правоохоронці затримали двох агентів з цієї мережі — це колишній військовий і колишня службовиця Сил оборони України.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, цей осередок збирав інформацію про оборону Закарпаття, шукав слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджував настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові.

Куратором обох агентів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини — його особу СБУ вже теж встановила.

Одним з агентів був 40-річний ексвійськовий з Берегівського району, якого завербували ще у 2021 році та залишили в «режимі очікування». За даними СБУ, у вересні 2024 року куратор активував його.

Тоді він отримав завдання дізнатися наступні моменти:

якою буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;

яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

яка ситуація з міграцією угорського населення в регіоні;

які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;

наскільки укомплектовані правоохоронні органи та яка їхня чисельність тощо.

Правоохоронці задокументували, що після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. А коли зібрав усі розвіддані, поїхав в Угорщину звітувати куратору. Для перетину кордону оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах.

Під час зустрічі куратор передав агенту готівку на виконання поставлених завдань. Зокрема, фігурант намагався завербувати щонайменше двох людей — так угорська розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, зокрема щоб отримувати дані також із прифронтових і фронтових регіонів.

У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон зі спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого звʼязку.

Одним з нових завдань зрадника було виявляти службові автомобілі представників Сил безпеки та оборони Закарпаття. Крім того, він мав отримувати та передавати угорській спецслужбі інформацію про втрати ЗСУ в боях та актуальні події на фронті, та вже знайшов контакт у Силах оборони для цього.

Друга затримана фігурантка, ексвійськовослужбовиця Сил безпеки та оборони України інформувала угорські спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучили телефони та інші речові докази підривної діяльності.

Фігурантам повідомили про підозру у державній зраді, вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.