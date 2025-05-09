ООН: Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні за пів року

Новини

Квітень став найсмертоноснішим серед цивільних в Україні з вересня 2024 року: щонайменше 209 людей загинули, ще 1 146 зазнали поранень.

Про це йдеться в щомісячній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Кількість жертв була на 23% вищою, ніж у березні 2025 року, і на 84% вищою, ніж у квітні 2024-го. Переважна більшість жертв серед цивільного населення (97%) зафіксована на території, контрольованій Україною.

Щонайменше 19 дітей загинули та 78 отримали поранення, що більше, ніж загальна кількість загиблих дітей за попередні чотири місяці. Це найбільша підтверджена щомісячна кількість дитячих жертв з червня 2022 року.

Майже половина загиблих серед цивільного населення — жертви ракетних атак й атак дронами-камікадзе. У багатьох випадках потужна вибухова зброя застосовувалася в міських районах, зокрема в Кривому Розі, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та Харкові. У деяких із цих атак російські Збройні сили з більшою інтенсивністю застосовували ракети з осколковими боєголовками, які детонували над землею, розкидаючи осколки по великих відкритих територіях, вбиваючи та завдаючи поранень багатьом цивільним одночасно.

Атаки безпілотників малої дальності продовжували вбивати та ранити цивільних поблизу лінії фронту — там 23% жертв серед цивільного населення у квітні. Хоча більшість цих інцидентів зафіксували в Херсонській області, атака безпілотника на автобус у Марганці (Дніпропетровська область) 23 квітня значною мірою сприяла високій кількості жертв.

У квітні російські зЗбройні сили здійснили щонайменше шість нападів на обʼєкти виробництва, передачі та розподілу електроенергії в Херсонській області, що призвело до тимчасових відключень електроенергії та призупинення послуг громадського електротранспорту.