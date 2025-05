Як Україна через росіян змінила своє ставлення до Другої світової війни. Огляд матеріалів іноземних медіа 8 травня

Новини

Відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом в Україні та Росії стало найпопулярнішою з-поміж присвячених повномасштабній війні тем іноземних медіа. Так, The Guardian розповідає про те, як ставлення до дати змінюється в Україні. Для цього журналіст медіа Шон Волкер побував у Запоріжжі ― місті, де, за словами теперішнього очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, до 2014 року святкували 9 Травня одночасно й однаково з Росією ― це був День перемоги. Після того як росіяни почали війну з Україною з анексії Криму, відзначати спільне свято не було ні бажання, ні причини. Видання нагадує, що Україна швидко перейшла на відзначення Дня перемоги над нацизмом 8 травня й змінила акценти цього дня.

The Guardian вдалось поспілкуватися з тими, хто застав події Другої світової. Приміром, Марії Сингаєвській із Запоріжжя було вже 11 років, коли німці окупували її домівку, і вона досі памʼятає кілька німецьких слів. Зараз у 95-річному віці пані Марія досі готує й пере собі сама ― і сподівається на завершення нової війни, яка тепер за пів години від її помешкання. Онука Марії з дітьми вирішила поїхати на захід Європи ― залишивши по собі порожні кімнати з іграшковими ведмедиками та іконами, пише видання.

Раніше запорізький меморіальний комплекс на честь полеглих у Другій світовій війні був місцем гучних святкувань. У 2014-му він став місцем проросійських мітингів. Проукраїнські мітингувальники кидали в демонстрантів курячі яйця ― так день отримав у місті назву «Яєчна неділя». «Тоді Запоріжжя показало себе справді українським», ― каже 74-річна екскурсоводка Валентина Винниченко. Зараз вона розповідає про місто біля меморіалу на честь загиблих у теперішній російсько-українській війні ― і згадує, що її мати дозволяла собі випити чарку горілки лише раз на рік ― 9 травня ― у памʼять про всіх тих, кого Друга світова війна забрала. Тепер сумне значення війни особисто знайоме усім запоріжцям, пише видання.

Тематичні матеріали опублікували також The New York Times ― про відзначення 9 Травня на тимчасово окупованих територіях України, і The Independent ― про те, як теперішня війна перетворила колись гучне святкування «перемоги» у Росії на його бліду тінь.

