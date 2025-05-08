«Це просто абсурд». Заступник мера Стокгольму відповів на вимогу США скасувати програми різноманітності у місті

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В один з офісів муніципалітету столиці Швеції Стокгольму надійшов лист із США, у якому закликають місто скасувати програми різноманітності, як це зробила адміністрація Дональда Трампа.

Про це передає The Guardian.

Заступник мера Стокгольму з питань міського планування та спорту Ян Валеског, в офіс якого відправили лист, назвав це «просто абсурдом».

«Ми були дуже здивовані, тому що різноманітність, рівність та інклюзія — це цінності, за які ми виступаємо у Стокгольмі», — наголосив він.

Посадовець каже, що це вперше, коли він почув про подібний лист, адресований муніципалітету чи іноземному уряду. Він розповів про інцидент шведській газеті Dagens Nyheter. Шведи почали це активно коментувати.

«Тисячі людей дійсно розлючені. Я думаю, що більшість людей стежать за новинами про те, що відбувається у США. Але ці вимоги раптово стали відчутнішими», — додав Валеског.

У листі зазначалося, що «якщо ви не згодні підписати цей документ, ми будемо вдячні, якщо ви надасте детальні пояснення, які ми передамо нашим юридичним командам».

Валеског заявив, що Стокгольм не збирається виконувати вимоги з листа, підписувати його і повертати з поясненнями, і наголосив, що тепер рішення за посольством, що робити далі.

Офіс заступника мера чекає на якусь відповідь від американців.

«Я маю на увазі, що це доволі велика новина, і не лише у Швеції, а й в інших країнах. Тож подивимось, що буде далі», — резюмував Валеског.