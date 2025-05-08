Стрілянина у Софіївській Борщагівці. Підозрюваного нападника затримали

Новини

Правоохоронці затримали чоловіка, якого вважають причетним до вбивства військового та його родички в Софіївській Борщагівці.

Про це повідомила Національна поліція України.

Затриманий — 63-річний чоловік. За версією слідства, місяць тому військовий продав йому зброю за $1 000. Утім, 8 травня між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав заплатити ще певну суму. Тоді чоловік застрелив військового та його тещу.

Після стрілянини чоловік зайшов до власного дому та зачинився всередині.

Спецпризначенці оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Наразі слідство триває — вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру.