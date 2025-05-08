Європарламент підтримав пільговий режим для імпорту українських сталі та заліза

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Європейський парламент підтримав продовження пільгового режиму для імпорту українських сталі та заліза до ЄС, який закінчується 5 червня.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Рішення підтримали 354 голосами, 147 євродепутатів були проти, 53 — утримались від голосування.

«Сталеливарна промисловість України є хребтом української економіки. Вона продовжує працювати, попри те, що багато працівників покинули заводи, щоб воювати на передовій, а підприємства зазнають жорстоких атак з боку Росії. Поглиблення торговельних відносин між ЄС та Україною — це не питання благодійності, а взаємовигідний обмін, що зміцнює обидві сторони», — заявила шведська євродепутатка Карін Карлсбро.

Це рішення ще має затвердити Рада ЄС, воно набуде чинності після офіційної публікації. Пільговий режим для українського експорту сталі та заліза діятиме три роки — до червня 2028-го.