Україна розглядає прив’язку гривні до євро замість долара
- Автор:
- Ольга Березюк
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Україна починає розглядати відхід від долара та тіснішу привʼязку гривні до євро — все через зростаючі звʼязки з Європою.
Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний в коментарі Reuters.
Серед причин такого рішення Пишний назвав потенційний вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні української обороноздатності, зростання волатильності на світових ринках та ймовірність фрагментації світової торгівлі.
«Ця робота складна і вимагає високоякісної, різнобічної підготовки», — додав очільник НБУ.
Операції з американським доларом продовжують домінувати в усіх сегментах валютного ринку, зазначив Пишний, однак частка операцій у євро зростає в більшості сегментів, хоча «поки що помірно».
Також глава Нацбанку заявив, що пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим звʼязкам з Європою та економічній нормалізації сприятиме прискоренню економічного зростання впродовж наступних двох років до 3,7—3,9%. Водночас він зауважив, що все залежатиме від того, якою буде безпекова ситуація в Україні.
«Швидке завершення війни, безумовно, було б позитивним сценарієм з хорошими економічними наслідками, якщо воно включатиме гарантії безпеки для України. Водночас важливо визнати, що економічні переваги завершення війни, ймовірно, потребуватимуть часу, щоб повною мірою реалізуватися», — додав він.
- Україна запровадила гривню у 1996 році та протягом десятиліть використовувала долар США як референтну валюту.
- Уперше про перепривʼязку курсу гривні з долара до євро в НБУ заговорили в березні 2024 року.