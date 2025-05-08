Україна розглядає прив’язку гривні до євро замість долара

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Україна починає розглядати відхід від долара та тіснішу привʼязку гривні до євро — все через зростаючі звʼязки з Європою.

Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний в коментарі Reuters.

Серед причин такого рішення Пишний назвав потенційний вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні української обороноздатності, зростання волатильності на світових ринках та ймовірність фрагментації світової торгівлі.

«Ця робота складна і вимагає високоякісної, різнобічної підготовки», — додав очільник НБУ.

Операції з американським доларом продовжують домінувати в усіх сегментах валютного ринку, зазначив Пишний, однак частка операцій у євро зростає в більшості сегментів, хоча «поки що помірно».

Також глава Нацбанку заявив, що пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим звʼязкам з Європою та економічній нормалізації сприятиме прискоренню економічного зростання впродовж наступних двох років до 3,7—3,9%. Водночас він зауважив, що все залежатиме від того, якою буде безпекова ситуація в Україні.

«Швидке завершення війни, безумовно, було б позитивним сценарієм з хорошими економічними наслідками, якщо воно включатиме гарантії безпеки для України. Водночас важливо визнати, що економічні переваги завершення війни, ймовірно, потребуватимуть часу, щоб повною мірою реалізуватися», — додав він.