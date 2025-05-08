РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці — щонайменше 12 постраждалих
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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Російська армія 7 травня о 22:50 скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці Донецької області — відомо про щонайменше 12 постраждалих. Донецька обласна прокуратура почала розслідування за фактом воєнного злочину.
Про це повідомили в самому правоохоронному відомстві.
За даними прокуратури, росіяни використали «ФАБ-250» з модулем УМПК. У трьох чоловіків і жінки діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження. Це чоловіки 46, 47 та 74 років і жінка 47 років.
Ще вісім людей від 41 до 75 років отримали легкі тілесні ушкодження. Їх деблокували рятувальники. Під завалами, імовірно, перебуває ще одна жінка. Атака пошкодила 3 багатоквартирні будинки та магазин.
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