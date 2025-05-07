«Сучасна політика умиротворення». Байден розкритикував Трампа за його ставлення до війни в Україні

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Колишній американський президент Джо Байден розкритикував політику чинного президента США Дональда Трампа стосовно повномасштабної російсько-української війни. Він звинуватив республіканця в «сучасній політиці умиротворення».

Байден дав своє перше після інавгурації Трампа інтервʼю для BBC.

«Це сучасна політика умиротворення», — заявив він, натякаючи на спробу прем’єр-міністра Великої Британії Невілла Чемберлена задобрити Гітлера у 1930-х роках перед Другою світовою війною.

За словами Байдена, Путін «не може змиритися з тим... що Радянський Союз розпався, і будь-хто, хто думає, що він зупиниться, просто дурень».

«Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту, вирішити, що він збирається взяти значні території, які йому не належать, то це його задовольнить. Я не зовсім розумію», — сказав Байден про Путіна.

І додав, що якщо США погодяться на мирну угоду, яка буде лише в інтересах Росії, то її держави-сусідки опиняться під економічним, військовим та політичним тиском.

Також Джо Байден розкритикував перейменування адміністрацією Трампа Мексиканської затоки на Американську затоку, розмови про повернення Панами, купівлю Гренландії та перетворення Канади на 51-й штат США.

«Що, чорт забирай, тут відбувається? Який президент коли-небудь так говорить? Це не те, ким ми є. Ми за свободу, демократію, можливості, а не за конфіскацію», — наголосив він.

Загалом Байден вважає, що зараз існує найбільша загроза для демократії, ніж будь-коли з часів Другої світової війни.