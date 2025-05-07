Адаптація до настрою і помітні ярлики. Netflix представив новий інтерфейс

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Netflix оновив свій інтерфейс і назвав його простішим, зручнішим та більш інтуїтивним за попередній. Користувачі побачать його упродовж наступних тижнів і місяців.

Про це йдеться у пресрелізі.

Ось ключові зміни, які чекають на користувачів:

Полегшений вибір контенту. Уся важлива інформація про фільми й серіали тепер буде більш помітною. Наприклад, помітка «Переможець премії Еммі» або «№ 1 серед серіалів».

Більш помітні ярлики. Швидкі посилання «Пошук» і «Мій список» перенесуть угору сторінки (були заховані зліва).

Адаптивні рекомендації. На головній сторінці будуть рекомендації, які краще відповідатимуть настрою та інтересам користувача в конкретний момент.

Оновлений дизайн. Новий інтерфейс називають «чистим і сучасним».

Браузер не підтримує відео Netflix

Також заплановані оновлення і для Netflix на телефонах і планшетах. Тестується функція пошуку на iOS з використанням генеративного ШІ, що дозволить шукати контент за словами, наприклад «Хочу щось веселе і драйвове». Ще в найближчі тижні розпочнеться тестування вертикальної стрічки кліпів з фільмів і серіалів.