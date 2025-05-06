Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині

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Військові РФ розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ — українська прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль у Донецькій області. Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Після цього російські військові розстріляли їх з автоматичної зброї.

Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Страти українських військовополонених

За даними станом на грудень 2024 року, росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Зі 177 підтверджених випадків 109 сталися у 2024-му. Це дані станом на грудень 2024 року.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів. Окрім того, росіяни публікують відповідні відео в соціальних мережах.

Про випадки страти українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає, що МКЧХ жодного разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.