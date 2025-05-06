Росіяни атакували Суми балістикою — є жертви, серед них діти (оновлено)
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Сумська ОВА
Увечері 6 травня російські війська вдарили балістичною ракетою по передмістю Сум. Під ударом — цивільна інфраструктура.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Зараз відомо про трьох загиблих від удару, уточнив мер Сум Артем Кобзар. Дівчина загинула на місці події, чоловік та хлопчик — померли в лікарні.
Також відомо про 11 поранених, із них пʼять дітей.
Наслідки удару росіян уточнюють. На місці працюють усі оперативні служби.