Росіяни атакували Суми балістикою — є жертви, серед них діти (оновлено)

Новини

Сумська ОВА

Увечері 6 травня російські війська вдарили балістичною ракетою по передмістю Сум. Під ударом — цивільна інфраструктура.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Зараз відомо про трьох загиблих від удару, уточнив мер Сум Артем Кобзар. Дівчина загинула на місці події, чоловік та хлопчик — померли в лікарні.

Також відомо про 11 поранених, із них пʼять дітей.

Наслідки удару росіян уточнюють. На місці працюють усі оперативні служби.