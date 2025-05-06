Три клірики УПЦ МП отримали підозру за підтримку збройної агресії Росії

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Володимир Шуваєв / «Бабель»

Служба безпеки України підозрює трьох кліриків Української православної церкви Московського патріархату у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, під час проповідей та спілкування з парафіянами підозрювані виправдовували російські злочини та закликали підтримувати Росію.

Так, на Київщині затримали керівника однієї з релігійних громад УПЦ (МП) Фастівського району. СБУ каже, що в розмовах з прихожанами він героїзував російську армію та сподівався на окупацію Київщини.

За версією слідства, підозрюваний священник поширював фейки про Сили оборони та заперечував авіаудари Росії по цивільній інфраструктурі України. Він тривалий час проживав на Луганщині, але після початку повномасштабної війни переїхав до Київської області та очолив одну з місцевих парафій.

На Черкащині затримали настоятеля церкви та монаха чоловічого монастиря УПЦ (МП). Слідство закидає їм вихваляння лідера РФ Володимира Путіна та російської армії, а ще стверджує, що вони сподівалися на окупацію регіону росіянами.

СБУ зафіксувала, що очільник храму регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей України.

Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили інформаційно-підривну діяльність кліриків на користь Росії. Під час обшуків у них знайшли прокремлівську літературу та мобільні телефони з доказами поширення російської пропаганди, стверджує СБУ.

Зараз затриманим повідомили про виправдовування збройної агресії РФ. Їм загрожує до восьми років вʼязниці з конфіскацією майна.