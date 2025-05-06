The Telegraph: Британія таємно готується до нападу РФ та оновлює плани дій у надзвичайних ситуаціях

Новини

Британія таємно готується до прямого військового нападу Росії на тлі побоювань, що вона не готова до війни. Урядовців попросили оновити плани 20-річної давності щодо дій у надзвичайних ситуаціях, які б поставили країну на воєнний лад після погроз нападу з боку Кремля.

Про це пише The Telegraph.

У секретному документі буде план дій, як уряд відреагує на оголошення війни, зокрема йтиметься про евакуації Кабінету міністрів і королівської родини в бункери, суспільне мовлення та накопичення ресурсів.

За інформацією The Telegraph, оновлений секретний «план оборони батьківщини» визначить стратегію на перші дні після удару по території Британії з боку ворожої іноземної держави. Він включатиме сценарії, за якими Британія зазнає удару звичайними ракетами, ядерними боєголовками або кібератаками, що раніше вважалися обмеженою загрозою, адже востаннє план суттєво оновлювали ще до 2005 року.

У плані, який розробить Управління стійкості Кабінету міністрів, також будуть вказівки для премʼєр-міністра і Кабінету міністрів у контексті того, як керувати урядом у воєнний час і коли їм слід шукати притулку в бункері на Даунінг-стріт або за межами Лондону.

Британські чиновники особливо стурбовані газовими терміналами та пʼятьма діючими атомними електростанціями, де може статися виток радіоактивних матеріалів на всю країну та спричинити «значні тривалі довгострокові наслідки для безпеки, здоровʼя, навколишнього середовища й економіки».

Експерти теж акцентують на тому, що Британія має вразливі місця — серед них газові термінали, підводні інтернет-кабелі, атомні електростанції та важливі транспортні вузли. Кабмін уже опрацював сценарій, у якому ворожа держава одночасно завдає ракетних ударів і проводить кібератаки проти цієї інфраструктури.

В оновленому плані розглянуть воєнні стратегії для залізничних і дорожніх мереж, судів, поштової системи та телефонних ліній. Новий план дій у надзвичайних ситуаціях вперше стосуватиметься кібервійни, яка зараз є однією з найнебезпечніших загроз, з якими стикається Велика Британія, — саме так стверджують керівники розвідок.

Наприклад, директор державного відомства британської контррозвідки MI5 Кен МакКаллум у жовтні минулого року заявив, що кількість державних загроз, яке розслідує агентство, за рік зросла на 48% і що Росія посилила свої кібератаки через війну в Україні.

Малоймовірно, що документ оприлюднять протягом найближчих десятиліть, якщо взагалі коли-небудь зроблять це, пише The Telegraph.

План розробляли за зразком «Військової книги» — секретного досьє часів Холодної війни з інструкціями щодо того, як уряд повинен реагувати на ядерний напад, яке згодом опублікували в Національному архіві.

Воєнна книга містила плани евакуації премʼєр-міністра та ключових членів Кабінету міністрів, яких у разі бомбардування Лондону мали перемістити в бункер у Котсуолдсі. Королева Єлизавета II втекла б у безпеку на королівській яхті.

У тому плані Британію розділяли на 12 зон — кожною мав керувати міністр Кабміну, старші військові офіцери, головні констеблі та судді з особливими повноваженнями. У деяких випадках їжу та будівельні матеріали мали заздалегідь запасати, а потім видавати обмеженими порціями.

У книзі йшлося, що BBC буде транслювати соціальну рекламу про те, як сховатися від ракет, а найважливіші твори мистецтва країни перевезуть Лондону до Шотландії з міркувань безпеки.

Що передувало

Російські чиновники не раз погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України. Минулого місяця міністри вперше офіційно визнали Росію загрозою національній безпеці.

Британські міністри вважають, що країна може поступитися Росії та її союзникам у військовій силі на полі бою. Водночас Велика Британія залишається неготовою та слабко захищеною всередині країни.

Оцінка ризиків, яку опублікували в січні цього року, показала, що в разі успішної атаки можуть загинути цивільні та працівники екстрених служб, буде серйозна шкода економіці та збої в роботі ключових служб.

У Міністерстві оборони пропонують створити британський аналог ізраїльського «Залізного купола», щоб мати чим захищатися від ракет. Минулого місяця один з високопосадовців Королівських ВПС заявив: якби в першу ніч війни в Україні росіяни били по Британії, її Протиповітряна оборона не витримала б, а ракети знищили б інфраструктуру.

План готують на фоні того, що міністри збираються опублікувати оборонний огляд від Лейбористської партії, де оцінять, у якому стані зараз перебувають Збройні сили.

У Міністерстві оборони кажуть, що в цьому огляді будуть варіанти, як краще захистити країну всередині, зокрема можуть запропонувати створити кращу ракетну оборону. Також переглянуть, наскільки армія готова до війни після того, як багато років її чисельність скорочували.