Генштаб: За добу РФ втратила сотні одиниць військової техніки і 1 430 солдатів

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Протягом минулої доби, 5 травня, Росія втратила 1 430 військових убитими й пораненими, а також сотні одиниць військової техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

За добу Сили оборони України знищили три російські танки, пʼять бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 145 дронів оперативно-тактичного рівня, 103 одиниці автомобільної і три одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 959 500 тисяч військових убитими та пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.