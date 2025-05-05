На Донеччині затримали комбата — його підозрюють у вимаганні грошей з підлеглих військових

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СБУ

Працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського ліквідували в одній із бригад ЗСУ схему незаконного нарахування підвищених виплат.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідство стверджує, що на Донеччині затримали командира батальйону військового з’єднання. Він вимагав з підлеглих «відкати» за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

СБУ

Як встановило розслідування, за поданням комбата його підлеглі отримували «бойові» 100 тисяч гривень — начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця. Але, за даними СБУ, військові цього підрозділу не перебували на «передку» так довго. А після отримання «бойових» кожен мав перевести командиру по 40 тисяч гривень.

Якщо ж військовий відмовлявся платити «данину», затриманий комбат погрожував реальною відправкою «на нуль», каже СБУ. У такий спосіб лише за березень 2025 року він отримав 920 тисяч гривень.

За версією слідства, ще одну таку суму комбат сподівався отримати за квітень. Але не встиг — його затримали на гарячому, коли йому передавали хабар.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаній з вимаганням. Нині він під вартою з альтернативою вийти під заставу в 49 мільйонів гривень. Йому загрожує до 10 років вʼязниці з конфіскацією майна.