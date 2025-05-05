Bloomberg: ЄС хоче остаточно відмовитися від газу з Росії до 2027 року

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Європейський Союз хоче повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.

Про це повідомило агентство Bloomberg, яке дізналося деталі майбутньої стратегії ЄС.

ЄС планує в червні запропонувати заборону на всі закупівлі газу в межах нових контрактів з Росією, а також за спотовими угодами, які становлять близько третини імпорту. Ця заборона має набути чинності до кінця року.

Європейська комісія наступного місяця також ухвалить заходи для припинення імпорту російського трубопровідного газу і скрапленого природного газу (СПГ) за довгостроковими контрактами. Однак ці заходи потребуватимуть тривалішого перехідного періоду — до кінця 2027 року.

Зусилля ЄС щодо відмови від російського газу відкриють шлях для збільшення постачання СПГ до Європи зі США — до чого неодноразово закликав президент США Дональд Трамп.

За словами джерел, реалізація плану Єврокомісії залежить від здатності блоку забезпечити альтернативні постачання СПГ зі США, Катару, Канади та Африки. Закупівлі зі США наразі обговорюються в межах торговельних переговорів з адміністрацією Трампа.

Єврокомісія також має на меті підвищити прозорість щодо походження газу, який постачається до ЄС. Один із варіантів — зобов’язати компанії передавати національним органам та комісії ключову інформацію про обсяги й терміни контрактів.

За словами джерел, плани Єврокомісії, що мають бути представлені в Страсбурзі 6 травня, можуть змінитися перед офіційним оголошенням.