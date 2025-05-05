Суд узяв під варту ексзаступника голови Офісу президента Андрія Смирнова

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Колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова відправили під варту з можливістю внести 18 мільйонів гривень застави.

Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Андрій Смирнов був заступником керівника Офісу президента України з 10 вересня 2019 по 29 березня 2024 року. У травні 2024 року йому оголосили підозру в незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень. За даними розслідування, яке веде НАБУ, у 2020—2022 роках посадовець придбав дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda та BMW), три паркомісця в Києві, квартиру в престижному житловому комплексі у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

А вже 16 квітня 2025 року Смирнову повідомили про нові підозри в межах цієї справи — у відмиванні грошей та хабарництві. Слідство стверджує, що підозрюваний у 2019—2021 роках незаконно отримав гроші, які вирішив відмити через будівництво приватних будинків загальною площею понад 300 м² у рекреаційній зоні Одещини.

Детективи також кажуть, що у 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією хабаря у вигляді робіт і послуг на $100 тисяч для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це він просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері — забезпечити перемогу його компанії.

За даними слідства, топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобовʼязання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення.

Згодом сам Смирнов відреагував на нову підозру. Він вважає, що нові підозри йому оголосили, оскільки закінчуються строки розслідування в іншій справі про незаконне збагачення.