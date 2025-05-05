СБУ повідомила, що затримала російського інформатора, який готував удари по Миколаєву

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Служба безпеки України затримала 31-річного чоловіка, що, за її даними, готував удари по Миколаєву «в обхід» української ППО, назвавши його «російським інформатором».

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці кажуть, що основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

Затриманий намагався виявити позиції радіолокаційних станцій і зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп, розпитуючи про це знайомих місцевих жителів під час побутових розмов.

Фігуранта затримали у нього вдома і знайшли техніку з доказами роботи на користь росіян. За даними слідства, він працював на Сергія Лебедєва (псевдонім «Лохматий»), який переховується в Донецьку і співпрацює з ФСБ та воєнною розвідкою РФ.

Затриманому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань. За санкцією статті фігуранту загрожує до 12 років тюрми. Його взяли під варту без права внесення застави.