Трамп наказав знову відкрити вʼязницю Алькатрас, яку закрили понад 60 років тому. Навіщо

Новини

Президент США Дональд Трамп доручив Бюро вʼязниць разом з Міністерством юстиції, ФБР та Службою внутрішньої безпеки знову відкрити в’язницю на острові Алькатрас, куди він хоче поміщати «найбільш безжальних і жорстоких злочинців». До цього її закрили понад 60 років тому.



Про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Американський президент написав, що США занадто довго страждали «від жорстоких, насильницьких покидьків суспільства і рецидивістів, які ніколи не принесуть нічого, окрім страждань і страждань».

«Коли ми були серйознішою нацією, у минулому, ми не вагалися увʼязнювати найнебезпечніших злочинців і тримати їх подалі від будь-кого, кому вони могли б завдати шкоди. Так і має бути. Ми більше не будемо терпіти цих серійних злочинців, які поширюють бруд, кровопролиття та хаос на наших вулицях», — заявив Трамп

Він сказав, що він запропонував цю ідею, бо розчарований «радикалізованими суддями», які наполягали на тому, щоб ті, кого депортують, мали право на належну правову процедуру.

За словами Трампа, повторне відкриття Алькатрасу стане «символом закону, порядку та справедливості».

AP пише: це відбувається на тлі того, що Трамп хоче, щоб підозрюваних у бандитизмі одразу відправляли до в’язниці суворого режиму в Сальвадорі, навіть без повноцінного суду. Також він запропонував суперечливу ідею — перевозити деяких ув’язнених з федеральних тюрем США до сальвадорської в’язниці CECOT, яку побудували для утримання терористів і членів банд.

Речник Бюро вʼязниць заявив, що агентство «виконуватиме всі президентські накази».

Відновлення роботи в’язниці Алькатрас, імовірно, стане дорогим і складним завданням. Заклад, розташований на острові біля узбережжя Сан-Франциско, закрили ще в 1963 році через серйозні проблеми з інфраструктурою та високі витрати на утримання. Через острівне розташування усе необхідне — від палива до їжі — доводилося доставляти човном, що суттєво підвищувало витрати.

За даними Бюро вʼязниць, експлуатація Алькатраса коштувала майже втричі дорожче, ніж утримання будь-якої іншої федеральної в’язниці, а на самі лише реставраційні та технічні роботи потрібно було від $3 до $5 мільйонів — і це без урахування щоденних витрат.

Алькатрас, що працював як федеральна в’язниця майже 30 років, був відомий як абсолютно ізольована «в’язниця, з якої неможливо втекти» — через сильні океанські течії й холодні води Тихого океану. Тому заклад називали «Скелею» й утримували там деяких найнебезпечніших злочинців США.