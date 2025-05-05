Генштаб ЗСУ: Упродовж доби Росія втратила 5 танків і понад 1 200 військових

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Протягом минулої доби, 4 травня, Росія втратила ще 1 260 військових убитими й пораненими, а також сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За добу Сили оборони України знищили пʼять російських танків, вісім бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 137 дронів оперативно-тактичного рівня і ще 109 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 958 070 тисяч військових убитими і пораненими.





Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.